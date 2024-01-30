В Пензенской области учителя физкультуры смогут обучать краеведению и туризму

В Пензенской области учителям физической культуры предоставляется возможность приобрести дополнительную специальность благодаря сотрудничеству Пензенского социально-педагогического колледжа и Многофункционального туристско-спортивного центра.
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