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Гитарист группы Nine Inch Nails начал разработку космического хоррора

Гитарист группы Nine Inch Nails начал разработку космического хоррора

Музыкант объединился с креативным директором игры Spec Ops​.Гитарист Nine Inch Nails Робин Финк открыл новую игровую студию с креативным директором Spec Ops Кори Дэвисом, и они вместе работают над однопользовательской «космической хоррор-игрой».

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