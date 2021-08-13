Гитарист группы Nine Inch Nails начал разработку космического хоррора

Музыкант объединился с креативным директором игры Spec Ops.Гитарист Nine Inch Nails Робин Финк открыл новую игровую студию с креативным директором Spec Ops Кори Дэвисом, и они вместе работают над однопользовательской «космической хоррор-игрой».
Музыкант объединился с креативным директором игры Spec Ops.Гитарист Nine Inch Nails Робин Финк открыл новую игровую студию с креативным директором Spec Ops Кори Дэвисом, и они вместе работают над однопользовательской «космической хоррор-игрой».
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