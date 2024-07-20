В Молдове  продолжается незаконная вырубка лесов?

По всей видимости, в Молдове продолжается процесс незаконной вырубки лесов. В частности, об этом могут свидетельствовать фотографии лесовозов, которые возят деловую древесину по дороге из села Донич в село Лупа-Реча Страшенского района.
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