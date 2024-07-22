Мошенники обманули 14-летнюю девочку в Бурятии на 180 тысяч рублей

В Бурятии произошло очередное мошенничество, повлекшее серьезные последствия для 14-летней девочки. По данным правоохранительных органов, юную жертву заманили мошенники, которые представились сотрудниками банка.
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