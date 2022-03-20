Сергей Безруков хочет стать отцом в шестой раз

Актёр Сергей Безруков поделился с поклонниками новостью о том, что планирует усыновить ребёнка. Об этом он сообщил в передаче «Ты не поверишь!» Знаменитый российский актёр Сергей Безруков с 2016 года счастлив в браке с сценаристкой Анной Матисон.