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Сергей Безруков хочет стать отцом в шестой раз

Сергей Безруков хочет стать отцом в шестой раз

Актёр Сергей Безруков поделился с поклонниками новостью о том, что планирует усыновить ребёнка. Об этом он сообщил в передаче «Ты не поверишь!» Знаменитый российский актёр Сергей Безруков с 2016 года счастлив в браке с сценаристкой Анной Матисон.

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