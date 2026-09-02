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Царьград

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Синоптик Винштейн предупредил о тепле до +28° в Кургане 5 сентября

Синоптик Винштейн предупредил о тепле до +28° в Кургане 5 сентября

Синоптик-любитель Илья Винштейн сообщает, что в Кургане с 4 по 8 сентября прогнозируется аномально теплая погода.

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