Брянский уполномоченный Сергей Рондиков принял участие в отраслевой встрече с предпринимателями

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Сергей Рондиков совместно с заместителем прокурора Брянской области Сергеем Голованчиковым продолжили работу по проведению отраслевых встреч с предпринимателями региона.
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