Смерть за утраченную мечту. Размышления о превращении русских в русскоязычных

Почему самыми ярыми сторонниками идей майдана сегодня стали выходцы из восточных областей Украины? Как происходило переформатирование людей на востоке.
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