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«МК»: озвучено возможное количество погибших офицеров НАТО при ударе ВС РФ по центру спецопераций ВМСУ

«МК»: озвучено возможное количество погибших офицеров НАТО при ударе ВС РФ по центру спецопераций ВМСУ

mil.gov.ua | Міністерство оборони України Российская армия нанесла ракетные удары по новым объектам ВСУ на Украине, в том числе по центру управления специальными морскими операциями.

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