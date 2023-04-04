Аргументы недели

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Рогов заявил, что на запорожском направлении были ликвидированы наемники

Наемники, выступавшие на стороне Украины, были уничтожены на запорожском направлении. Об этом сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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