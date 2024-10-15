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Врач Диденко: правильное питание снизит риск развития рака молочной железы

Врач Диденко: правильное питание снизит риск развития рака молочной железы

Здоровый образ жизни поможет снизить риск развития рака молочной железы. Об этом "Москве 24" рассказала заведующая отделением диагностики и лечения заболеваний молочной железы и репродуктивной системы онкологического центра &numero; 1 ГКБ им.

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