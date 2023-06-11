Вице-президент партии Имрана Хана оценил перспективы новой партии Пакистана

Новая «Пакистнаская партия постоянства» (ППП), созданная Джахангиром Тарином, бывшим сторонником экс-премьера Имрана Хана, «умерла по прибытии», заявил вице-президент партии «Движение за справедливость» (ПДС) Шах Мехмуд Куреши 10 июня, выступая перед журналистами.
Популярные статьи
- Очередной «испуганный-патриот»? Дмитрий Нагиев покинул Россию и веселится в США в компании родственников Пугачевой
- Бойцы «Востока» показали первого пленного командира ВСУ с позывным «Лесник»
- «Позор для России». Работа в Госдуме, а квартира в Англии. Называем поименно потенциальных предателей нашей страны из правительства
Свежие комментарии