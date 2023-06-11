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Вице-президент партии Имрана Хана оценил перспективы новой партии Пакистана

Вице-президент партии Имрана Хана оценил перспективы новой партии Пакистана

Новая «Пакистнаская партия постоянства» (ППП), созданная Джахангиром Тарином, бывшим сторонником экс-премьера Имрана Хана, «умерла по прибытии», заявил вице-президент партии «Движение за справедливость» (ПДС) Шах Мехмуд Куреши 10 июня, выступая перед журналистами.

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