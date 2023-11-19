Нажмешь на кнопочку, попадешь в спаленку: где прячет Киркоров Пугачеву в своей шикарной московской квартире

Поп-король провел экскурсию по своему напичканному секретами жилью. Алла Пугачева и Филипп Киркоров соцсетиПомолодевший чуть ли не вполовину Филипп Киркоров не скрывает, что на пластику решился после того, как обрел счастье в личной жизни.