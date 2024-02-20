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Equinor подписала 15-летний контракт с индийской Deepak

Equinor подписала 15-летний контракт с индийской Deepak

Equinor подписала 15-летний контракт с индийской Deepak Норвежская энергетическая компания Equinor подписала контракт о поставках сжиженного природного газа индийскому производителю удобрений Deepak Fertilisers, сообщает Интерфакс.

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