Бывший чиновник администрации Обамы призвал нанести удары по дата-центрам Китая, чтобы предотвратить создание «сильного ИИ»

Пожар на объекте Huawei в 2020 году / © South China Morning Post Термин AGI или общий искусственный интеллект используют для обозначения системы искусственного интеллекта, которая обладает когнитивными функциями человеческого уровня или превосходит его, включая способность к самообучению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии