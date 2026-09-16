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Бывший чиновник администрации Обамы призвал нанести удары по дата-центрам Китая, чтобы предотвратить создание «сильного ИИ»

Бывший чиновник администрации Обамы призвал нанести удары по дата-центрам Китая, чтобы предотвратить создание «сильного ИИ»

Пожар на объекте Huawei в 2020 году / © South China Morning Post Термин AGI или общий искусственный интеллект используют для обозначения системы искусственного интеллекта, которая обладает когнитивными функциями человеческого уровня или превосходит его, включая способность к самообучению.

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