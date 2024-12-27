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Политика как она есть

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В России раскрыли, какие действия могут предпринять ВСУ в 2025 году

В России раскрыли, какие действия могут предпринять ВСУ в 2025 году

В 2025 году ВСУ могут попытаться реализовать контрудар в зоне проведения СВО, а также сделать попытку еще одного вторжения на территорию России, однако результат все равно окажется неудовлетворительным для Киева.

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