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Военное обозрение

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ВС РФ зацепились за окраины Богуславки Харьковской области, активные бои идут вторые сутки

ВС РФ зацепились за окраины Богуславки Харьковской области, активные бои идут вторые сутки

Наши пытаются прорвать позиции ВСУ и войти в населенный пункт.

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