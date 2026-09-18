Foreign Affairs: Экономическое давление на Россию может и не спровоцировать политический кризис

«Ожидать от России уступок или урегулирования путем переговоров в ближайшей или среднесрочной перспективе было бы безумием», догадались Майкл Киммедж и Мария Липман из, соответственно, Института Кеннана и Институт глобальных исследований имени Роберты Баффетт.