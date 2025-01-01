"Это у нас традиция, привыкай": Иноземные студенты танцуют и разбрасывают деньгами подражая азербайджанским ОПГ

Avia.pro - СМИ Каждое утро я просыпаюсь с мыслью, что сегодня всё будет иначе. Но стоит мне переступить порог Тюменского государственного медицинского университета, как я чувствую себя героиней фильма о потерянных мирах.
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