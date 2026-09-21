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В лагере «Чайка» Тверской области, разыграли медали по спортивному ориентированию

В лагере «Чайка» Тверской области, разыграли медали по спортивному ориентированию

Всероссийские соревнования и Кубок России по спортивному ориентированию прошли в Вышнем Волочке. С 10 по 14 сентября на базе лагеря «Чайка» в Вышнем Волочке состоялись Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию среди юношей и девушек в возрастных группах 14, 16 и 18 лет — сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области.

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