В лагере «Чайка» Тверской области, разыграли медали по спортивному ориентированию

Всероссийские соревнования и Кубок России по спортивному ориентированию прошли в Вышнем Волочке. С 10 по 14 сентября на базе лагеря «Чайка» в Вышнем Волочке состоялись Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию среди юношей и девушек в возрастных группах 14, 16 и 18 лет — сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области.