В лагере «Чайка» Тверской области, разыграли медали по спортивному ориентированию

Всероссийские соревнования и Кубок России по спортивному ориентированию прошли в Вышнем Волочке. С 10 по 14 сентября на базе лагеря «Чайка» в Вышнем Волочке состоялись Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию среди юношей и девушек в возрастных группах 14, 16 и 18 лет — сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СВ Чисто танцы: Стои...
- Г Стало известно ка...
- Мошенники обманом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым