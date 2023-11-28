ОАЭ присоединились к китайскому проекту по созданию базы на Луне Объединённ...

ОАЭ присоединились к китайскому проекту по созданию базы на ЛунеОбъединённые арабские эмираты присоединились к китайскому лунному проекту «Международная лунная исследовательская станция», целью которого является строительство базы на южном полюсе Луны.
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