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ГТРК Татарстан

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Жители Татарстана потеряли почти 22 млн рублей из-за мошенников за сутки

Жители Татарстана потеряли почти 22 млн рублей из-за мошенников за сутки

За последние сутки в органы правопорядка РТ обратились 17 граждан с заявлениями о мошенничестве. Основная причина – желание людей заработать дополнительные деньги, но вместо этого они лишаются своих сбережений и наталкиваются на долговые обязательства.

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