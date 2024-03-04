Жители Татарстана потеряли почти 22 млн рублей из-за мошенников за сутки

За последние сутки в органы правопорядка РТ обратились 17 граждан с заявлениями о мошенничестве. Основная причина – желание людей заработать дополнительные деньги, но вместо этого они лишаются своих сбережений и наталкиваются на долговые обязательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии