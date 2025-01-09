Собчак прокомментировала новость о клинической смерти Тиграна Кеосаяна

Ранее об этом рассказала Маргарита Симоньян Журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале отреагировала на публикацию главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян, которая сообщила, что ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть.
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