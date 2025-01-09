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Петербургский дневник

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Собчак прокомментировала новость о клинической смерти Тиграна Кеосаяна

Собчак прокомментировала новость о клинической смерти Тиграна Кеосаяна

Ранее об этом рассказала Маргарита Симоньян Журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале отреагировала на публикацию главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян, которая сообщила, что ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть.

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Комментарии
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Амара Карпова
ну и рожа🤮
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16 час.
ИБ
ИГОРЬ БЕЛОУСОВ
Везде пиарится даже  на трагедии человека Когда уже заткнут пасть этой лошади
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16 час.

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