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OilPrice

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Oil Prices Surge 8% After Trump Reimposes Iran Blockade

Oil prices jumped more than 8% on Monday after U.S. President Donald Trump announced the United States would reinstate its blockade on Iran, forcing traders to once again price in the risk of prolonged disruption to energy flows through the Strait of Hormuz.

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