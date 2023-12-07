PRESIDENT OF UKRAINE/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ АНТОНОВ ШПАРГАЛКА ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА: ЗЕЛЕНСКИЙ ВСЁ – НОВОГО ЗАНОСЯТ ЧЁТКО ПО МЕТОДИЧКЕ Вы замечали, что украинские политики всегда обещают одно и то же? Из года в год, из майдана в майдан мы слышим одни и те же обещания.