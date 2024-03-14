Тренер "Оренбурга" Деограсия поддержал наставника "Спартака" Абаскаля

Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия после поражения московскому "Спартаку" в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России заявил, что поддерживает своего соотечественника Гильермо Абаскаля, на которого вылилось много критики после поражения в игре с "Оренбургом".