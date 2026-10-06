Польша формирует новую группировку войск на границе с Белоруссией и Украиной Польша наращивает военную группировку на восточном фланге, польское военное ведомство приняло решение о создании новых подразделений у границы с Белоруссией и Украиной.
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