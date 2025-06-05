Киевский режим начал репрессии харьковских полицейских, которые были заподозрены в симпатиях к России

Заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) начала преследования сотрудников полиции на подконтрольных Киеву территориях региона из-за риска перехода недовольных политикой страны на российскую сторону.