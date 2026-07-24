Депутат Колесник заявил, что новая волна мобилизации в России не планируется

Закон о расширении категорий осужденных, которые смогут заключать контракты с Минобороны РФ, не имеет отношения к якобы объявлению военного положения, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
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