Тест обновленного Citroen C5 Aircross: как и зачем французы вернулись в Россию

Проезжая мимо дилерского центра, торговавшего «китайцами», я не поверил своим глазам: возле здания развивались флаги с эмблемами Peugeot и Citroen! Заинтригованный, я заглянул в салон и увидел там целый выводок новеньких французских кроссоверов, включая и те модели, которые ранее к нам не поставлялись.