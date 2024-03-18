Тест обновленного Citroen C5 Aircross: как и зачем французы вернулись в Россию

Проезжая мимо дилерского центра, торговавшего «китайцами», я не поверил своим глазам: возле здания развивались флаги с эмблемами Peugeot и Citroen! Заинтригованный, я заглянул в салон и увидел там целый выводок новеньких французских кроссоверов, включая и те модели, которые ранее к нам не поставлялись.
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