ВС России дронами уничтожили резервы ВСУ в Запорожской области

В Минобороны России рассказали, что расчёты разведывательных БПЛА группировки «Восток» выявили группы живой силы ВСУ, выдвигавшиеся к опорным пунктам в лесополосах Запорожской области, и уничтожили их.
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