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Почему необходимо решать проблемы ЧВК «Вагнер» и бывших корпусов народных республик срочно

Почему необходимо решать проблемы ЧВК «Вагнер» и бывших корпусов народных республик срочно

Ну вот и наступают времена, когда в судьбе многих солдат и офицеров, участвующих сегодня в СВО, могут произойти достаточно серьезные изменения, которые могут быть восприняты негативно некоторыми.

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