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Журнал о бизнесе и инвестициях

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ФАС возбудила дело против одного из крупнейших производителей цемента

ФАС возбудила дело в отношении одного из крупнейших в России производителей цемента. Ведомство сочло, что цены компаний «Верхнебаканский цементный завод» и «Новоросцемент», входящих в группу «Газметаллпроект», выросли быстрее, чем в прошлые периоды, и «превысили сумму необходимых расходов и прибыли для производства и реализации».

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