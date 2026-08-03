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Живая Кубань

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Из Геленджика в Краснодар эвакуируют ребенка, пострадавшего при атаке на Архипо-Осиповку

Из Геленджика в Краснодар эвакуируют ребенка, пострадавшего при атаке на Архипо-Осиповку

Из Геленджика в Краснодар эвакуируют ребенка, пострадавшего при атаке на Архипо-ОсиповкуОдного из детей, пострадавших во время атаки на Архипо-Осиповку, эвакуируют из Геленджика в Детскую краевую больницу Краснодара.

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