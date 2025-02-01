БлокнотРУ 30 января Централизованная религиозная организация «Международная Исламская Миссия» (МИМ), которая официально действует на территории нашей страны с 1962 года, и является старейшей исламской организацией России, в лице его председателя Шафига Пшихачева обратилась к мусульманам и всему российскому сообществу с призывом противостоять международному исламскому терроризму.
Радикальные группировки Ближнего Востока атакуют: мусульманам России надо сплотиться против исламского терроризма
Комментарии
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Одиссей
Т.е., опираясь на это обращение можно уконтропупить и ДУМ, и всех радикалов-вахабитов. И никто ничего не сможет сказать: мусульмане просят пресечь радикалов, которые, как раз, и НЕ ЯВЛЯЮТСЯ гражданами России.
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5 час.
леонид рыбаков
К нас очень не понятна политика властей нас россиян гнобят в угоду любого приезжего любого цвета кожи национальности и веры Но как ругают фашиста Зелю так то что он сволочь туда мы и так знаем А наших иуд во власти когда показательные казни коснутся Или еще много чего продать можно
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4 час.
Михалыч
Стыдно за власть,, которая не может запретить ношение хиджабов, тогда как в мусульманских странах это сделали.
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2 час.
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