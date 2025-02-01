Радикальные группировки Ближнего Востока атакуют: мусульманам России надо сплотиться против исламского терроризма

Т.е., опираясь на это обращение можно уконтропупить и ДУМ, и всех радикалов-вахабитов. И никто ничего не сможет сказать: мусульмане просят пресечь радикалов, которые, как раз, и НЕ ЯВЛЯЮТСЯ гражданами России.

леонид рыбаков

К нас очень не понятна политика властей нас россиян гнобят в угоду любого приезжего любого цвета кожи национальности и веры Но как ругают фашиста Зелю так то что он сволочь туда мы и так знаем А наших иуд во власти когда показательные казни коснутся Или еще много чего продать можно