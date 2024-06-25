На участке от «Глобуса» до ТРК «Коллаж» установят комплекс фотовидеофиксации

В мэрии Пензы объявили о развитии дорожной инфраструктуры в микрорайоне Арбеково. На участке от монумента «Глобус» до ТРК «Коллаж» будет установлен комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД, который станет частью системы «Безопасный город».