На участке от «Глобуса» до ТРК «Коллаж» установят комплекс фотовидеофиксации

В мэрии Пензы объявили о развитии дорожной инфраструктуры в микрорайоне Арбеково. На участке от монумента «Глобус» до ТРК «Коллаж» будет установлен комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД, который станет частью системы «Безопасный город».
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