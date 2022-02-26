Политика как она есть

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Очевидцы засняли момент удара российского Ми-24 по украинской колонне ПВО

Очевидцы засняли момент удара российского Ми-24 по украинской колонне ПВО

Подавление противовоздушной обороны противника является первоочередной задачей в ходе конфликта. Без этого будет невозможным или как минимум затруднительным действие армейской авиации, которая осуществляет непосредственную поддержку войск на земле.

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