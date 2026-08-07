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В Барнауле дети смогут бесплатно проверить осанку и пройти курс физических упражнений

В Барнауле дети смогут бесплатно проверить осанку и пройти курс физических упражнений

Профилактическую акцию организует Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики Детей и подростков в Барнауле приглашают бесплатно проверить состояние здоровья и пройти курс лечебной физкультуры для укрепления осанки.

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