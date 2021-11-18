Более 1,6 млрд рублей дополнительно выделено на создание центра селекции винограда в Крыму

Симферополь, 18 ноября. Крыминформ. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 1,6 млрд рублей на создание научного центра селекции и питомниководства винограда в Крыму.
Симферополь, 18 ноября. Крыминформ. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 1,6 млрд рублей на создание научного центра селекции и питомниководства винограда в Крыму.
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