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Более 1,6 млрд рублей дополнительно выделено на создание центра селекции винограда в Крыму

Более 1,6 млрд рублей дополнительно выделено на создание центра селекции винограда в Крыму

Симферополь, 18 ноября. Крыминформ. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 1,6 млрд рублей на создание научного центра селекции и питомниководства винограда в Крыму.

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