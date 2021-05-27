День календаря 28 мая: День пограничника, День брюнеток, именины у Дмитрия и Макара

Праздники 28 мая День пограничника в России День сварщика в России День оптимизатора Рунета (День SEO-оптимизатора) День брюнеток Европейский день соседей День Республики в Азербайджане День Республики в Армении День падения военного режима в Эфиопии Международый день красного волка Пахом Теплый в народном календаре События 28 мая в 1595-м заключен Тявзинский мирный договор, ознаменовавший окончание русско-шведской войны в 1756-м — День рождения майонеза в 1858-м заключен русско-китайский Айгунский договор в 1918-м Совнарком утвердил декрет о создании Пограничной охраны границы РСФСР в 1961-м создана независимая правозащитная организация "Международная амнистия" в 1987-м на Красной площади в Москве приземлился самолет гражданина ФРГ Матиаса Руста Именины 28 мая Дмитрий, Макар, Памфил.