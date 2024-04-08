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  • Людмила
    вайленко, до "рук правосудия " ещё далеко. 😡Украинский национ...
  • Александр Ткаченко
    Статья ни о чём заставь дуру богу молиться.....Национальные амби...
  • Betahon
    Правильно, все по пословице:"Бей своих, чужие боятся будут!"Зеленский арестов...

Украинский националист Корчинский* в руках российского правосудия

Украинский националист Корчинский* в руках российского правосудия

Украинский националист Корчинский* в руках российского правосудия Ольга ВайленкоМосковский суд вынес решение об аресте украинского националиста Дмитрия Корчинского*, включенного в список экстремистов и террористов России.

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Комментарии
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Людмила
вайленко, до &quot;рук правосудия &quot; ещё далеко. 😡
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