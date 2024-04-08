Украинский националист Корчинский* в руках российского правосудия Ольга ВайленкоМосковский суд вынес решение об аресте украинского националиста Дмитрия Корчинского*, включенного в список экстремистов и террористов России.
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