SHOT: в Петербурге произошел пожар на складе Wildberries

Склад компании Wildberries загорелся в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал SHOT.По информации городского управления МЧС, о возгорании на складе на Московском шоссе в Пушкинском районе стало известно в субботу в 7:42.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии