"Выкинуть их назад в вонючие кишлаки": Новое видео с мигрантами в Подмосковье взбесило людей. Русские ставят полиции ультиматум

Последний случай произошедший в Подмосковье, когда мигранты на старых жигулях разъезжали по улицам размахивая пистолетами и обзывали русских людей "рабами", вывел из себя даже самых уравновешенных россиян.
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