"Выкинуть их назад в вонючие кишлаки": Новое видео с мигрантами в Подмосковье взбесило людей. Русские ставят полиции ультиматум

Прошу простить за техническое прерывание... Не через чур ли много у нас членов, руководящих и контролирующих нашу власть с ног до головы. Евг. Р-Р.

ALEKSANDR LIS

ЧЕГО РАСТЕРЯЛИСЬ-ДЕРЕВО ПО ПЕРЕК ДОРОГИ И ВЫПИСАЛИ БЫ ТЕМ КТО В МАШИНЕ ПО ПЕРВОЕ ЧИСЛО А ПОТОМ БЫ ОТПУСТИЛИ-"ПО УМНЕВШИХ"!