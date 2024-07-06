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"Выкинуть их назад в вонючие кишлаки": Новое видео с мигрантами в Подмосковье взбесило людей. Русские ставят полиции ультиматум

"Выкинуть их назад в вонючие кишлаки": Новое видео с мигрантами в Подмосковье взбесило людей. Русские ставят полиции ультиматум

Последний случай произошедший в Подмосковье, когда мигранты на старых жигулях разъезжали по улицам размахивая пистолетами и обзывали русских людей "рабами", вывел из себя даже самых уравновешенных россиян.

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Комментарии
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Евгений Рудаков
Прошу простить за техническое прерывание... Не через чур ли много у нас членов, руководящих и контролирующих нашу власть  с ног до головы. Евг. Р-Р.
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2 час.
ALEKSANDR LIS
ЧЕГО РАСТЕРЯЛИСЬ-ДЕРЕВО ПО ПЕРЕК ДОРОГИ И ВЫПИСАЛИ БЫ ТЕМ КТО В МАШИНЕ ПО ПЕРВОЕ ЧИСЛО А ПОТОМ БЫ ОТПУСТИЛИ-&quot;ПО УМНЕВШИХ&quot;!
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2 час.
ИИ
Иван Иванов
ЧУРОК В ТОПКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1 час.

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