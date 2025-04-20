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Новая домашняя форма «Баварии» будет содержать изображение огромной буквы «М»

Новая домашняя форма «Баварии» будет содержать изображение огромной буквы «М»

Портал Footy Headlines, специализирующийся на публикации фотографий комплектов формы до их официального выхода, опубликовал изображения домашней формы «Баварии» на сезон-2025/26.

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