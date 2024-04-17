Декольте Бацман, гнев генерала Бридлава и план Байдена.

Как думаете - о чем говорят муж с женой через стенку, нарядившись таким образом? Они в ожидании решения Конгресса США по выделению денег себе, любимым, выражают крайнее возмущение тем, что происходит в этом несправедливом по отношению к ним мире: Он: - Конечно, мы были обнадёжены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии