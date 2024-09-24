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Царьград

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"Победный" план Зеленского уложился в одно слово: В США не стерпели - глава Пентагона "нашёл свой хребет"

"Победный" план Зеленского уложился в одно слово: В США не стерпели - глава Пентагона "нашёл свой хребет"

"Победный" план Владимира Зеленского уложился в одно слово. Но в США не стерпели такой наглости - глава Пентагона наконец-то "нашёл свой хребет", заметил Станислав Крапивник.

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