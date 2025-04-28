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Ким Чен Ын подтвердил отправку войск КНДР в Росси.

Ким Чен Ын подтвердил отправку войск КНДР в Росси.

Теперь официально. Товарищ Ким Чен Ын подтвердил отправку северокорейских войск в Россию.Товарищ Ким Чен Ын на основании анализа и оценки сложившейся обстановки пришёл к выводу, что она подпадает под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнёрстве между КНДР и РФ, и принял решение о направлении наших вооружённых сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторонуСами северокорейские войска применялись исключительно на территории РФ и на территорию Украины не переходили.

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