SCMP: китайские компании могут отказаться от участия в проекте «Арктик СПГ — 2»

arcticspg.ru / ООО «Арктик СПГ 2» Обозреватели китайского издания South China Morning Post сообщили, что около пяти компаний из КНР могут остановить производство модулей для проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2».
arcticspg.ru / ООО «Арктик СПГ 2» Обозреватели китайского издания South China Morning Post сообщили, что около пяти компаний из КНР могут остановить производство модулей для проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2».
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