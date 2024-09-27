"Мы все погибнем! Зеленский, будь ты проклят!". Ситуация в Курской области на 27 сентября

СимАчка Пушистая

что же свинорылые, когда заходили в Курскую область, не сыпали проклятиями в сторону своих властей? знали, что им начистят их свиные рыла, знали, что будут уничтожены - но шли. Пограбить, поглумиться над мирными, поубивать. Это они умеют, со стариками, детьми и беременными воевать. Суки. Сдохните все, земли русской всем на 2 м в глубину хватит!