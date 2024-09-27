Украинские боевики продолжают сражаться на Курском направлении, понимая, что все они уже давно обречены.
"Мы все погибнем! Зеленский, будь ты проклят!". Ситуация в Курской области на 27 сентября
Комментарии
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СимАчка Пушистая
что же свинорылые, когда заходили в Курскую область, не сыпали проклятиями в сторону своих властей? знали, что им начистят их свиные рыла, знали, что будут уничтожены - но шли. Пограбить, поглумиться над мирными, поубивать. Это они умеют, со стариками, детьми и беременными воевать. Суки. Сдохните все, земли русской всем на 2 м в глубину хватит!
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22 час.
ВС
Владимир Сергеев
Неужели украинцы не видят, что с фронта никто не возвращается живым? Совсем тупые? Уходят и не приходят или приходят без рук, без ног. А ещё хотели до Москвы дойти...
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21 час.
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