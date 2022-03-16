Мое ЛИАНОЗОВО

7 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Беляев
    А что вынуждает принимать такие жёсткие законы-то? Ну по видимому по примеру  Северной Кореи.Или почему нет таких жёс...Вице-спикер ГД на...
  • Павел К
    Дали ему опохмелиться? 😀На Череповецкой у...
  • Андрей Балашов
    Классно ответили - "...в рамках программы капитального ремонта будет проведен косметический ремонт....." Ярчайший при...Подъезд дома на А...

Более 20 тыс общественных советников Москвы подписали обращение в поддержку денацификации Украины

Более 20 тыс общественных советников Москвы подписали обращение в поддержку денацификации Украины

В сегодняшней ситуации особенно важно для России оставаться сплоченной Telegram-канал общественных советников Москвы опубликовал информацию о том, что свыше 20 тысяч общественных советников столицы сообщили о поддержке денацификации Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх